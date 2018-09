Luxemburger Handelsverbot Wie Marihuana-Anleger Clearstream umgehen

Anleger können etwa die Angebote von Direktbanken wie Comdirect und Consorsbank nutzen, um ihre Cannabis-Investments im Ausland weiterzuführen. Beispielsweise ist bei der Consorsbank der Handel der General Cannabis Corp. (ISIN US36930V1008) weiterhin möglich. Nach Angaben der Direktbank erfolgt die Verwahrung dann über eine lokale Lagerstelle in den USA. Insofern ist ein Handel auch für Kunden, die ihr Depot von einer anderen Bank an Consorsbank übertragen weiterhin möglich. Aktuelle Bestände von betroffenen Gattungen in entsprechenden Kundendepots werden nach Handelsschluss am 14. September kostenlos umgelagert, so dass die Stücke ab dem 17. September mit Handelsbeginn in den USA wieder zum Handel zur Verfügung stehen. Eine Wertpapierorder von Aktien der General Cannabis Corp. in den USA mit einem Volumen von 10.000 Euro kostet bei der Consorsbank eine Gebühr 44,95 Euro.