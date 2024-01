Märkte Asien: Immobilienkrise in China belastet – Nikkei folgt Wall Street ins Plus

Nach einer kurzen Aufholjagd sind die Märkte in China am Dienstag wieder auf Talfahrt gegangen. Belastet von der gerichtlich angeordneten Auflösung des Immobilienriesen China Evergrande gab die Börse in Shanghai um 0,6 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,8 Prozent. Mögliche Auswirkungen auf den fragilen Immobilienmarkt des Landes halten die Anleger in Atem.