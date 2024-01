Märkte Asien: Schwache China-Daten drücken Asien-Börsen ins Minus

Die Börse in Shanghai gab um 0,4 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,2 Prozent. Die Sorgen um den angeschlagenen Immobiliensektor des Landes hielten an: Anleger warten ab, wie sich die Abwicklung des Immobilienriesen China Evergrande weiter gestaltet.