Märkte: Israelische Börse bricht ein – Nvidia sagt KI-Gipfel in Tel Aviv ab

Der israelische Industrieverband erklärte, dass die Fabriken weiterhin in Betrieb seien. Damit soll die Sorge vor einer Verknappung von Lebensmitteln und anderen wichtigen Produkten verringert werden. „Alle Unternehmen werden trotz der schwierigen Notlage, des Raketenbeschusses und des daraus resultierenden Arbeitskräftemangels ihren Betrieb so weit wie möglich aufrechterhalten“, sagte Verbandspräsident Ron Tomer. „Dank der Unabhängigkeit der israelischen Produktion (...) wird es den Einwohnern Israels auch in Zeiten des Notstands an nichts fehlen.“