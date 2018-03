Märkte reagieren auf Frankreichwahl: Macron-Wahl festigt Börsenrekord

Ein stärkeres Plus an den Aktienmärkten war vor allem wegen des starken Kursanstiegs in Asien zum Wochenauftakt erwartet worden. In Japan war der Nikkei-Index bis zum Handelsschluss am Montag um acht Uhr mitteleuropäischer Zeit um 2,4 Prozent gestiegen. Die Tokioter Börse war in der vergangenen Woche allerdings feiertagsbedingt mehrere Tage geschlossen und hatte Nachholbedarf. In Shanghai lag der Composite-Index indes niedriger.