Mark Mobius: Schwellenländer-Guru sieht in Nord- und Südkorea eine „wunderbare“ Kombination für Anleger

DüsseldorfInvestieren in Nordkorea? Mark Mobius würde es tun, wenn er könnte. Für den Schwellenländer-Experten, über Jahre das Gesicht des großen US-Fondshauses Franklin Templeton, sollten Anleger, die von Beginn an in das Land investieren, sehr gute Ergebnisse erzielen – vorausgesetzt es käme zu einer Wiedervereinigung.