Marktberichte: Europas Börsen profitieren von Entspannung im Handelsstreit

Spitzenvertreter der USA und Chinas hatten sich am Sonntag in Washington auf Maßnahmen zum Abbau des Handelsungleichgewichts zulasten der USA geeinigt. „Wir setzen den Handelskrieg aus“, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin. Chinesische Staatsmedien feierten die Entscheidung als Sieg der Beharrlichkeit und „Win-Win-Situation“ für beide Seiten. Auch die asiatischen Börsen lagen im Plus. In Deutschland, Österreich und der Schweiz blieben die Märkte wegen Pfingsten geschlossen.