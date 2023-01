Marktindikatoren Auf der Lauer nach dem optimalen Börseneinstieg

Die einzelnen Zyklen können sich in ihrer Wirkung durchaus überschneiden. So kam es nach dem Coronacrash zu einer massiven Erholung, obwohl der große 80-Monats-Zyklus (der von Ende 2015 bis Mitte 2022 reicht) schon fortgeschritten war und damit für weniger Auftrieb stand, also eher sinkende Kurse nahelegte. Dafür allerdings war der kürzere 20-Monats-Zyklus, der Ende 2020 begann, noch in seiner ersten, momentumstarken Hälfte und sprach für steigende Kurse. Gefährlich wird es an den Börsen, wenn mehrere verschiedene Zyklen zugleich abflauen und ihrem Ende näherkommen. Dann zieht die energetische Wirkung der Zyklen, so die Theorie, die Kurse auf mehrfache Weise nach unten. Und genau dieses Ereignis fand Mitte 2022 statt, als die 80-, 40- und 20-monatigen Zyklen im S&P zeitgleich zu Ende gingen und die Aktienkurse weltweit ein Tief erreichten.