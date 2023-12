Marktkorrektur MSCI World schwächelt: Freut euch gefälligst!

Das Problem mit Weihnachten ist, dass es jedes Jahr so überraschend kommt. Eben die erste Kerze am Adventskranz angezündet, zack, steht schon Heiligabend vor der Tür. Wie konnte das passieren? Ähnlich überrascht zeigen sich Anleger oft von Rücksetzern an der Börse. Gerade ging es doch noch aufwärts – und plötzlich geben die Kurse nach. Zum Beispiel diese Woche. Da rutschten große Aktienindizes wie der amerikanische S&P 500 und der globale MSCI World auf einmal ab. Huch!