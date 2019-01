Marktsituation beurteilen Was Zinsen wirklich für die Börse bedeuten

Aber so wie nicht jede konjunkturelle Abkühlung gleich in eine Rezession führt, gibt es auch an der Börse Schwächephasen, die zwar nicht direkt in eine schwere Baisse münden, in denen aber doch die Kurse der meisten Aktien empfindlicher reagieren. Dies verdeutlicht das hektische Auf- und Ab an den Finanzmärkten, sowie die traditionell eher starken Wintermonate wie der November und der Dezember, die nicht nur an der Weltleitbörse, der Wall Street, bisher schwach verlaufen sind.



Die Zeichen für 2019 sind momentan durchaus auf Hausse gerichtet, es geht also insgesamt mit der Börse nach oben. Schonen Sie aber im Moment noch Ihr Kapital etwas und halten Sie genügend Cash-Reserven für Aktienkäufe in den kommenden Monaten.