Marktturbulenzen Für Anleger gilt jetzt: Nerven behalten

Klar ist: Viele Aktien sind nach der jüngsten Korrektur wieder attraktiver bewertet, vor allem an den europäischen Märkten. Und auch bei Anleihen tun sich Kaufchancen auf. Wer zu niedrigeren Kursen einsteigt, kann sich über höhere Renditen freuen. Wollen es Privatanleger den Profis gleichtun und an den Aktienmärkten auf Schnäppchenjagd gehen, sollten sie allerdings starke Nerven mitbringen. Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass es erst einmal weiter abwärts geht. Am wichtigsten daher: Nerven behalten und auf Nachrichten warten, die eine Trendwende einläuten könnten.



