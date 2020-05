Marktzugang: Deutsche Börse kooperiert mit chinesischem Datenanbieter Wind

Die Deutsche Börse will ihr Geschäft in China durch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Finanzdatenanbieter Wind ausbauen. Chinesische institutionelle Anleger erhielten dadurch einen leichteren Zugang zu europäischen Märkten auf Grund von Marktdaten und Dienstleistungen, die von der Deutschen Börse und ihrer Derivatebörse Eurex angeboten werden. „Wir freuen uns darauf, das professionelle Vertriebsnetzwerk von Wind nutzen zu können, um die Angebote von Deutsche Börse und Eurex den in China ansässigen institutionellen Investoren näher zu bringen“, sagte Eurex-Chef Thomas Book am Donnerstag.