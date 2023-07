Mattel: Barbie räumt ab, aber die Aktie ist erst unter 20 Dollar ein Kauf

Mission Impossible? Von wegen. Am ersten Wochenende spielte „Barbie“ an den nordamerikanischen Kinokassen 162 Millionen Dollar ein. Dafür gesorgt haben 12,8 Millionen Besucher in 4.243 Lichtspielhäusern in den USA und Kanada. Es war der bisher erfolgreichste Kinostart des Jahres. Auf Spotify wurden 52 Millionen Mal Titel vom Soundtrack des gestreamt.