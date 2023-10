Medienbericht: Birkenstock-Aktien kommen zu 46 Dollar

Bei einem Ausgabepreis von 46 Dollar wird Birkenstock mit gut 8,6 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen und sein Mehrheitseigentümer, der Finanzinvestor L Catterton, nehmen mit der Emission zusammen 1,48 Milliarden Dollar ein. Das Traditionsunternehmen aus Linz am Rhein will am Mittwoch sein Debüt an der Wall Street geben.