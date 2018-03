Medizintechnik: Siemens macht bei Healthineers-Börsengang Abstriche

Siemens kann nach der Mitteilung an die Investoren mit einem Emissionserlös von 4,13 bis 4,28 Milliarden Euro rechnen. Der Münchner Industriekonzern gibt 15 Prozent an der Tochter ab. Der Erlös war dabei aber zweitrangig. Primär ging es Siemens darum, dass Healthineers sein künftiges Wachstum selbst finanzieren und so eine aktive Rolle in der Konsolidierung der Branche spielen kann. Dazu sollen die Aktien als Akquisitionswährung zum Kauf von Unternehmen eingesetzt werden. Denn sie sind auch am unteren Ende der Spanne – gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis – mehr wert als die Siemens-Papiere. Kurzfristig sind größere Zukäufe aber noch kein Thema.