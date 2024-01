Mehr als Bitcoin Blockchain-Fonds: Zukunftswette für Mutige

Im Gegensatz zu den USA verfügt Europa bereits über einen regulatorischen Rahmen für digitale Assets, bekannt als MiCA (Markets in Crypto-Assets). Der Fonds von 21 Oaks Capital wurde in Deutschland von der Finanzaufsicht BaFin genehmigt und ist als Spezialfonds eingestuft (Alternative Investment Fund, AIF). Solche Produkte sind bislang nur für professionelle Großanleger zugelassen, der Gesetzgeber verlangt eine Mindestanlage von 200.000 Euro. Doch nicht nur bei 21 Oaks Capital liegt ein Produkt in der Schublade, in das womöglich bald auch Privatanleger investieren können.