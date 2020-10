Mehrländerbörse: Technik-Panne legt Handel an Euronext lahm

Der Handel an der Mehrländerbörse Euronext ist am Montag komplett zum Erliegen gekommen. Grund seien technische Probleme, teilte der Konzern mit. Die Euronext arbeite an einer Lösung. Betroffen ist unter anderem der Aktienhandel in Paris, Amsterdam, Brüssel und Lissabon. Erst vor kurzem hatte sich die Euronext im Bieterstreit um die Übernahme der Mailänder Börse gegen die Deutsche Börse und die Schweizer Börse SIX durchgesetzt.