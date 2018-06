Mercari: Japanische Flohmarktplattform mit Kurssprung bei Börsendebüt

TokioAnleger haben sich beim Börsendebüt um die Aktien der japanischen Flohmarktplattform Mercari gerissen. Die Papiere schnellten am Dienstag um 77 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis in die Höhe. Damit wurde der Betreiber der Smartphone-App, die in Japan auf 71 Millionen mobilen Geräten zu finden ist, mit 7,4 Milliarden Dollar bewertet. Es ist in diesem Jahr der bisher größte Börsengang in Japan.