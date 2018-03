Merlin Entertainments: Aktie von „Madame Tussauds“ verbucht Rekordsprung

FrankfurtDie Aktien von Merlin Entertainments haben am Donnerstag an der Londoner Börse mit einem Rekord-Kurssprung von knapp dreizehn Prozent geglänzt. Ein wachsender Besucherstrom spülte dem Betreiber des Wachsfigurenkabinetts Madame Tussauds in London im vergangenen Jahr mehr Geld in die Kassen. Die Titel kletterten auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 383 Pence.