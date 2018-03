Microsoft-Gründer: Bill Gates erwartet weitere Finanzkrise in den USA

In einer Fragegrunde („Ask me anything“, AMA) auf der Internetplattform Reddit fragte ein Besucher den 62-Jährigen, ob er glaube, dass es in naher Zukunft einen so starken Abschwung wie vor zehn Jahren geben werde. „Ja. Es ist schwer zu sagen, wann, aber er wird sicherlich kommen“, antwortete Gates.