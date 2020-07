Milliardärsranking: Elon Musk ist jetzt reicher als Warren Buffett

Das 18-Prozent-Paket an Tesla macht den Großteil von Musks Vermögen von 70,5 Milliarden Dollar aus. Der Aktienkurs des Unternehmens hat seit Jahresbeginn um 269 Prozent zugelegt, was dem CEO auch eine Vergütung von 595 Millionen Dollar bescherte. Der 49-Jährige ist damit der bestbezahlte CEO der USA. Sein Mehrheitsanteil am nicht börsennotierten Raumfahrtkonzern SpaceX ist rund 15 Milliarden Dollar wert.