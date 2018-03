Minenkooperation: Rio Tinto und BHP graben gemeinsam nach Kupfer

Vale

Umsatz: 40,4 Milliarden US-Dollar

Operativer Gewinn: 19,7 Milliarden US-Dollar

Das brasilianische Wachstumswunder droht zu einem Spielball der Innenpolitik zu werden. In zwölf Jahren von rund drei auf gut 50 Milliarden Dollar Umsatz – selbst für die Minenbranche hat das ehemalige Staatsunternehmen Vale aus Rio atemberaubend zugelegt. 133.000 Menschen arbeiten für den Rohstoffriesen. Vale betreibt Minen in Südamerika, Australien, China, Indien, Angola und Südafrika, aber auch in Finnland und Kanada. Erst im Dezember hat Vale nach monatelanger Blockade die Erlaubnis erhalten, mit seinen Mega-Erzfrachter mit einem Kapazität von 400.000 Tonnen in chinesischen Häfen anlegen zu dürfen. Vale hatte Milliarden in den Bau der Frachter investiert. 2012 will der Bergbaukonzern rund 130 Millionen Tonnen Eisenerz nach China exportieren - das sind 40 Prozent seiner gesamten Produktion.

Vale ist der weltweit größte Anbieter von Eisenerz und hält einen Marktanteil von 17 Prozent.

