Mit Index und ETF investieren Fünf Trends für Ihre Anlagestrategie im neuen Jahrzehnt

Denn mit der Wirtschaft wächst auch Chinas Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP), nirgends ist der Gesamtwert aller produzierten Waren und Dienstleistungen höher. Insgesamt macht die Volksrepublik derzeit rund 19 Prozent des weltweiten BIP aus – die USA liegt mit einem Anteil von rund 15 Prozent auf Platz zwei. Die aufstrebende Wirtschaft steigert den Wohlstand der 1,4 Milliarden Einwohner Chinas rasant, seit 2010 wachsen die Einkommen um elf Prozent jährlich. Laut der Unternehmensberatung McKinsey hat sich die Zahl der wohlhabenden Haushalte mit einem Einkommen von mehr als 18.000 Renminbi, also etwa 2300 Euro, in den letzten acht Jahren mehr als vervierfacht und liegt aktuell bei rund zwölf Prozent. Bis 2030 sollen es gar 58 Prozent sein – allein von Chinesen im erwerbsfähigen Alter werden dann 12 Cent jedes Dollars kommen, der in Städten weltweit ausgegeben wird. Denn die Mittelschicht wird weiter wachsen und sie will konsumieren.