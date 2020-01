Mit Index und ETF investieren Fünf Trends für Ihre Anlagestrategie im neuen Jahrzehnt

Elmar Steurer, Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Mitglied am Afrika-Institut der Hochschule Neu-Ulm ist bezüglich der Entwicklung des Kontinents optimistisch. In der fehlenden Mittelschicht und geringen Motivation zur Eigeninitiative in der ärmeren Bevölkerung sieht er Wachstumshemmnis- und Chance zugleich: „Wenn die unteren Gesellschaftsschichten das Gefühl und Gewissheit haben, vom Aufschwung zu profitieren, werden sich einige Staaten sehr gut entwickeln“, prognostiziert Steurer. Der technologische Fortschritt und die dadurch wachsende Produktivität der Landwirtschaft, in der in vielen Ländern noch die meisten Beschäftigten arbeiten, dürfte in fast allen Regionen Afrikas dazu beitragen.