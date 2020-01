Mit Index und ETF investieren Fünf Trends für Ihre Anlagestrategie im neuen Jahrzehnt

Hinzu kommt, dass sich immer mehr Menschen durch den steigenden Wohlstand in Schwellenländern eine gute Gesundheitsversorgung leisten können oder gar der Staat dort ein solides Gesundheitssystem aufbauen kann. Auch die alternde Bevölkerung in den westlichen Gesellschaften wird den Medikamentenabsatz steigern: In älteren Gesellschaften gibt es laut dem VfA mehr behandlungsbedürftige Krankheiten, als in jungen.