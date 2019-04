Mobilität Warum der Börsengang von Uber zu früh kommt

So groß der Hype um Uber, das Geschäftsmodell Plattform samt seinen Netzwerkeffekten auch ist – nicht immer muss daraus auch ein profitables Geschäft werden, wie Uber jetzt selbst zugibt. Zwar schwärmt das Start-up in seinem Börsenprospekt den Investoren von seinem Netzwerkeffekt vor – 150 Mal kommt das Wort „Netzwerk“ darin vor. „Profitabel“ dagegen steht im Börsenprospekt nur ein einziges Mal. In einem Satz, der Anlegern erklärt, dass das Start-up möglicherweise niemals Gewinne schreiben wird. „Wenn wir unsere Dienstleistungen in neue Städte bringen, werden wir dort weniger profitabel arbeiten als in unseren bisherigen Städten. Es könnte sein, dass unser Geschäft keine Gewinne abwerfen wird – in der nahen Zukunft oder jemals.“