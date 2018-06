Dieselvorwürfe bringen Daimler-Aktien unter Druck

BDI-Präsident kritisiert Umgang der Automanager mit Dieselskandal

Kritik am Umgang der Automanager mit dem Diesel-Abgasskandal kommt derweil unter anderem von BDI-Chef Dieter Kempf. „Wer Fehler gemacht hat, sollte sie benennen, sich entschuldigen und sie abstellen, also Verantwortung übernehmen, um endlich Vertrauen zurückzugewinnen“, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie. „Ich will nicht verhehlen, dass ich mir nach dem Bekanntwerden der Gesetzesverstöße mehr als einmal ein anderes Verhalten gewünscht hätte.“ Es sei ein enormer Image- und Vertrauensschaden entstanden für die Wirtschaft insgesamt. Die Hersteller müssten alles tun, um Vertrauen wiederzugewinnen. Am Montag wird Daimler-Chef Dieter Zetsche bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in Berlin erwartet. Er soll über die Aufklärung von Abgas-Vorwürfen beim Kleintransporter Mercedes-Benz Vito Auskunft geben.