Moskauer Börse: Neue Sanktionsrunde setzt russischen Rubel und Aktienkurse unter Druck

Das Börsenklima in Moskau ist durch den Streit allerdings bereits vergiftet. Noch ist das Ausmaß der neuen Strafmaßnahmen gar nicht bekannt, doch schon der in Russland geborene Schachgroßmeister Savielly Tartakower wusste vor knapp 100 Jahren: „Die Drohung ist stärker als die Ausführung“. Und so gingen die Kurse am Montag in Moskau bei Börsenstart erst einmal erneut in den Keller.