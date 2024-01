MunichRe-Vorstand MunichRe sieht deutsche Wirtschaft „nahe der Talsohle“

Der Rückversicherer MunichRe hält den derzeitigen Pessimismus für den Standort Deutschland für deutlich übertrieben. „Ich sähe Deutschland als Contrarian – also als antizyklisches Investment -, mit einem gewissen Optimismus“, sagte Nicholas Gartside, Kapitalanlagechef und Vorstand von MunichRe, beim Neujahrsempfang des Konzerns in München. „Deutschland wird im Vergleich zu Europa unterbewertet.“ Der weltgrößte Rückversicherungskonzern zählt mit Investments in Höhe von über 228 Milliarden Euro zu den großen Kapitalanlegern in Deutschland.