Musterdepot: Achteinhalb Jahre Plus machen Aktien teuer

Seit nunmehr achteinhalb Jahren steigen die Aktienkurse an der Wall Street: um mehr als 250 Prozent seit März 2009. Doch die Kurse steigen schneller als die Gewinne: Die Unternehmen im S&P 500, dem weltweit wichtigsten Börsenindex, kosten im Schnitt 19 mal so viel wie sie in einem Jahr verdienen. Das ist teuer. In Europa sind Aktien deutlich niedriger und damit attraktiver bewertet. Das gilt auch für den Dax. Doch einer ausgedehnteren Korrektur in den USA zwischen zehn und 20 Prozent, die überfällig ist, werden sich Aktien hierzulande erfahrungsgemäß nicht entziehen können.