Musterdepots: „Aktuell fehlen an den Börsen Impulse und Fantasie“

Circa 30 Prozent unseres Musterdepots sind in die Wikifolio-Zertifikate investiert. Beim „Dividende und Eigenkapital Deutschland“-Wikifolio investiert Holger Degener in substanzstarke Aktien mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite. Ähnlich ist der Investmentprozess von Dirk Hagemann bei seinem „Aktien? yeah!“-Wikifolio gestaltet. Das Thema Bewertung steht auch bei Paul Rogojan und seinem „ROGO US Value“ stark im Vordergrund. Und die US-Titel mit dem Schwerpunkt Internet-Economy machen den Großteil des Depots „ETF-Werte des ICAX“ von Uwe Freier aus.