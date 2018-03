Musterdepots: Bisher enttäuschte die Siemens-Aktie

Die Inflationsdaten aus den USA haben den Dax am Nachmittag deutlich nach unten gedrückt – zeitweise um 300 Punkte. Wir haben die Chance genutzt und eine Position bei der Deutschen Telekom erworben. Nach dem Kursrückgang am Kapitalmarkt setzen wir insgesamt weiterhin auf dividendenstarke Einzeltitel. Auf dem aktuellen Kursniveau von 13 Euro liegt die Dividendenrendite der Telekom bei 5,02 Prozent. Gezahlt wird die Dividende am 17. Mai 2018. Liquidität erhalten wir aus dem zeitgleichen Teilverkauf der Amazon-Anleihe und den GAM Star Fonds.