Musterdepots: Das Marktumfeld bleibt gut in naher Zukunft

Die Verunsicherung der Anleger an den Finanzmärkten ist unverändert hoch. Dies könnte in den kommenden Tagen und Wochen so bleiben. Unsere Meinung: Ruhe bewahren und zunächst investiert bleiben. Die Zinsen bleiben auf niedrigem Niveau stabil, die Konjunkturerwartungen für die kommenden zwölf Monate sind positiv. Ebenso ist der mittelfristige Trend am Aktienmarkt gesund. Trotz der Schwankungen in den letzten Wochen gibt es aktuell noch keinen Grund, sich von Aktien zu trennen. Wir zählen uns definitiv zum Lager derjenigen, die dies für eine gesunde Korrektur an den Märkten halten.