Musterdepots: „Das Wirtschaftswachstum könnte bald seinen Höhepunkt erreicht haben“

Die deutsche Wirtschaft wächst bereits das neunte Jahr in Folge. Das Wirtschaftswachstum könnte bald seinen Höhepunkt erreicht haben. Am Dienstag dürfte der Ifo-Geschäftsklimaindex einen weiteren Rückgang vermelden. Für uns ist nach wie vor die größte Gefahr für die deutsche Wirtschaft ein aufziehender Protektionismus. Was bedeutet das für die Aktienkurse? Aus ökonomischer Sicht besteht wenig Grund, einen massiven Einbruch im Dax zu fürchten. Es wird im Frühjahr wieder häufigere Volatilitätsphasen geben, und das Management des Portfoliorisikos wird zunehmend wichtig.