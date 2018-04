Musterdepots: Deutsche Aktien könnten sich bald besser entwickeln

Neben dem valuegeprägten Investmentprozess haben wir beim Musterdepot zur Sicherung der Vermögenswerte ein Wertsicherungsmodell im Hintergrund installiert. Das Modell wurde bewusst sehr „träge“ entwickelt. Der Begriff „träge“ bedeutet in diesem Fall, dass die Gefahr gemieden werden soll, ständig in den Markt ein- und wieder auszusteigen. Von daher haben wir uns für eine Systematik entschieden, die an positiven Kapitalmärkten partizipiert, in unruhigen Börsenphasen den Anleger durchaus auf die Probe stellt, in äußerst turbulenten Phasen aber den Investor vor ganz großen Einbrüchen bewahren soll.