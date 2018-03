Musterdepots: Die deutschen Dividenden können sich sehen lassen

Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im März den zweiten Monat in Folge gesunken. Das Konjunkturbarometer rutschte auf 114,7 von 115,4 Punkten im Vormonat, was den Erwartungen der Volkswirte entsprach. Laut Ifo-Präsident Clemens Fuest sei in erster Linie der drohende Protektionismus im Welthandel für den Rückgang des Index verantwortlich.