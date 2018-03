Musterdepots: Die politische Großwetterlage bleibt schwierig

Für wertorientierte Investoren sind sie durchaus interessant, denn die Kapitalmarkthistorie besagt, dass unterbewertete Titel und Märkte über ein überdurchschnittliches Potential für die nächsten Jahre verfügen. Dies läuft natürlich nicht ohne Risiko, denn die Unterbewertung entsteht nicht einfach so, sondern aufgrund diverser objektiver Faktoren. Diejenigen, die bereit sind, in unbeliebte Assets antizyklisch zu investieren, kassieren aber in der Regel in den Folgejahren überdurchschnittliche Risikoprämien.