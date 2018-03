Musterdepots: Die Tücken der zweiten Börsenliga

Auf den europäischen Kapitalmärkten sorgten am Montag die Unberechenbarkeit der Entscheidungen von Donald Trump sowie die Fed-Sitzung am Mittwoch für Verunsicherung. Die Aktienquote im Privatbank-Depot beträgt 56 Prozent. Darin enthalten sind Dividenden-Aristokraten, passive Aktien-ETFs und ein aktiv gemanagter Fonds. Bei den Einzeltiteln setzen wir auf eine Strategie, die sowohl eine stabile Dividendenrendite als auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. So schüttet die Roche-Holding zum wiederholten Mal eine erhöhte Dividende von aktuell 8,30 Franken aus.