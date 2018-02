Musterdepots: Drei Fragen strapazieren die Nerven der Aktienanleger

Im weiteren Wochenverlauf dürften die Schwankungen an den Märkten zunehmen. Derzeit dreht sich alles um diese Fragen: Wie gut laufen die Konjunkturen, droht Überhitzung? Was denken die Notenbanker? Werden die Zinsen weiter steigen? Die zur Veröffentlichung anstehenden US-Wirtschaftsdaten wie auch der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex am Donnerstag werden deshalb die Nerven der Anleger strapazieren. An der Wall Street steigt das sogenannte Angstbarometer, das die erwarteten Kursschwankungen misst, bereits wieder. Beruhigen kann allerdings eine Einordnung: Bisher hält sich die Kurskorrektur an den Aktienbörsen in Grenzen, erst vor zwei Jahren verloren die Märkte rund ein Fünftel an Wert, bevor es weiter aufwärts ging – das ist heute fast vergessen.