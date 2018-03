Musterdepots: „Höhere Zinsen sind kein Grund zur Panik“

Jerome Powell, der neue US-Notenbankchef, hatte in seiner ersten Rede zwar die moderate Zinssteigerungspolitik der Fed bekräftigt, gleichzeitig jedoch eine anziehende Inflation in den USA gesehen. Dies schürt Sorgen aller Marktteilnehmer, die Zinsen könnten schneller steigen als bislang erwartet. Dem Dollar sollte dies im ersten Halbjahr 2018 helfen. Gegenüber dem Euro werden Bewertungen unter 1,20 Dollar für möglich gehalten. Den Dollar-Anlagen in unserem Musterdepot – Amazon-Anleihe, Apple und Cisco – tut dies gut. Der Kurs von Cisco ist heute währungsbedingt um 1,1 Prozent gestiegen.