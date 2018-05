Musterdepots: Internationaler Übernahmepoker bei den Versorgern

Die Aktie des portugiesischen Versorgers Energias de Portugal (EDP) hat in den letzten Tagen einen signifikanten Kurssprung verzeichnet. Der Grund dafür war ein Übernahmeangebot des chinesischen staatlichen Versorgungskonzerns China Three Gorges (CTG), welcher bereits rund 23 Prozent der EDP-Anteile besitzt. Nun möchten die Chinesen ihren Anteil auf über 50 Prozent erhöhen.. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will EDP das Angebot als viel zu niedrig ablehnen. Unseres Erachtens hat der Übernahmepoker somit erst begonnen und es besteht ein weiteres Kurssteigerungspotential für die Aktie - sowohl wenn man die fundamentalen Daten als auch die Übernahmesituation betrachtet.