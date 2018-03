Musterdepots: Keine Angst vor steigenden Zinsen

Die erste Angst vor steigenden Zinsen mögen die Börsianer verdaut haben. Und natürlich helfen dabei auch die anhaltend guten Wachstumsaussichten für die Weltkonjunktur. Die Volatilität bei Dax, S&P 500 & Co. in den vergangenen Tagen zeigt aber auch, dass die Nervosität damit noch längst nicht verflogen ist. Selbst ein leicht schwächerer Euro konnte den Dax in dieser Woche nicht zu Kurssteigerungen bewegen. Dass die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und Europa im Februar stärker zurückgegangen sind als erwartet, ist der Stimmung selbstredend nicht zuträglich.