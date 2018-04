Musterdepots: Nullsummenspiel für alle, die auf den Dax gesetzt haben

Null, eins, minus eins. Um so viel Prozent hat sich der Dax auf Sicht eines Monats, eines Jahres und von drei Jahren verändert. Also in etwa ein Nullsummenspiel für alle, die auf den Dax gesetzt haben. Dabei sind sogar noch die jährlich einfließenden Dividenden zu berücksichtigen. Sie summieren sich in drei Jahren auf neun Prozent.