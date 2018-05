Musterdepots: Nur auf Gewinneraktien zu setzen, gelingt nur in Ausnahmefällen

Seit mehr als zehn Jahren wächst das in ETFs weltweit investierte Kapital um rund 20 Prozent – und das in jedem Jahr. Eine Erfolgsgeschichte! Mit ETFs setzen Anleger auf ganze Indizes, Branchen oder Länder, also auf die vielen Gewinner und Verlierer. Besser wäre es natürlich, nur auf Gewinner wie Infineon im Dax (238 Prozent in fünf Jahren) oder Rheinmetall im MDax (205 Prozent in fünf Jahren) zu setzen. Doch in der Realität gelingt das nur in Ausnahmefällen. Größter Posten in unserem Depot ist deshalb ein Dax-ETF. Dazu viele Einzelwerte – mit unterschiedlichem Erfolg.