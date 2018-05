Musterdepots: SAP, Allianz, Bayer und Siemens treiben den Dax

Nach seinem Schwächeanfall im Spätwinter hat sich der Dax in den letzten Wochen gut erholt. Seit Ende März stieg er um mehr als 1.000 Punkte. Getragen wird der Aufschwung vor allem von den vier Schwergewichten SAP, Allianz, Bayer und Siemens, die mit ihren überdurchschnittlichen Kursgewinnen und Kraft ihres hohen Börsenwerts den Dax in den vergangenen Wochen maßgeblich getrieben haben. Das heißt aber auch: Die breite Masse mit früheren Erfolgsaktien wie Adidas, Henkel, Covestro & Co folgt dem jüngsten Aufschwung bislang noch nicht. Das ist kein gutes Kaufsignal.