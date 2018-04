Musterdepots: Saudi-Arabien hält einen Ölpreis von 100 US-Dollar für möglich

Die höheren Marktzinsen in den USA belasten zwar durch höhere Refinanzierungskosten die Unternehmen, machen sich aber erst zeitversetzt wirklich bemerkbar. Aktuell profitieren die Unternehmen noch von der bisherigen Niedrigzinsphase – sowohl in der EU als auch in den USA. Das neue US-Zinsniveau kann dazu führen, dass Anleger wieder vermehrt in Anleihen investieren. Wer drei Prozent sicher mit US-Staatsanleihen bekommt, wird es sich zweimal überlegen, ob er bereit ist, die Wertschwankungen des Aktienmarktes zu akzeptieren.