Musterdepots: US-Netzwerkriese Cisco macht Freude

Am Donnerstag setzte sich die Erholung an den europäischen Aktienbörsen fort. Davon konnten neben dem Aktienkernportfolio auch unsere Ziel-Wikifolios profitieren. Die Portfoliomanager der fundamental ausgerichteten Wikifolios – „Dividende und Eigenkapital Deutschland“, „ROGO US Value“ und „Aktien? yeah!“ – haben in den letzten volatilen Wochen die Nerven behalten und die Kurskorrekturen eher für selektive Nachkäufe genutzt. Man dürfe sich nicht durch Angststimmung beeinflussen lassen und in Panik verkaufen, heißt es. Dies stimmt mit unserer Investmentphilosophie überein.