Musterdepots: Warum Vertrauen am Aktienmarkt alles ist

40 Milliarden Euro an Börsenwert hat Facebook in dieser Woche der Datenskandal gekostet. Mit dem Geld ließe sich der gesamte Adidas-Konzern bezahlen. Der Verlust zeigt, wie vergänglich Börsenwert ist, sobald ein Unternehmen an Image verliert. Denn einen Cent weniger Gewinn hat Facebook deshalb noch nicht erwirtschaftet.