Musterdepots: Wie Rheinmetall zum Depot-Liebling wurde

Der chinesische Elektroauto- und Batterieentwickler BYD hat in den letzten Tagen einen kurzfristige Schuldverschreibung mit einen Volumen von zwei Milliarden Renminbi begeben, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Der größte Fernbusanbieter Europas Flixbus fängt nun an Elektrobusse in ihrem Fernverkehrsnetz einzusetzen. Zum Einsatz kommt unter anderem der 12 Meter lange Bus des chinesischen Marktführers BYD. Damit sind die chinesischen Hersteller Vorreiter in Europa. Dies dürfte die deutschen Hersteller Daimler oder MAN unter Druck setzen. Die Aktie dürfte daher in den nächsten Monaten weiterhin Auftrieb haben.