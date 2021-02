Nach Börsengang Große Nachfrage nach neuer Auto1-Aktie treibt Preis

04. Februar 2021

Auto1-Aktie schießt nach Börsengang in die Höhe. Bild: REUTERS Bild:

Der Berliner Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 glänzt bei seinem Börsendebüt. Die Aktien starteten in den Handel an der Frankfurter Börse mit einem Kurs von 55 Euro – ein Plus von 45 Prozent zum Zuteilungspreis.